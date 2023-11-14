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مسؤول إسرائيلي: صفقة إطلاق سراح المحتجزين قد تحدث خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 11:51 م
مسؤول إسرائيلي: صفقة إطلاق سراح المحتجزين قد تحدث خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر غزة
كتب الأمير نصرى

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها بأن مسؤول إسرائيلي قال: صفقة إطلاق سراح المحتجزين قد تحدث خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر، متابعا: "تم إحراز تقدم بشان صفقة المحتجزين ومجلس الوزراء الحربي سيجتمع الليلة لبحثها".
 
وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" أفادت فى خبر عاجل، نقلا عن إعلام إسرائيلي، ان زياة رئيس الشاباك للقاهرة كانت تهدف لتمهيد الطريق أمام إتمام صفقة إطلاق سراح المحتجزين
 
وأضافت: "رئيس الشاباك فى طريقه إلى إسرائيل بعد مباحثات مع مسؤولين مصريين بالقاهرة". 
 
وتابعت "القاهرة الإخبارية" نقلا عن إعلام إسرائيلي: "الاتفاق يبدأ بإطلاق سراح أطفال إسرائيليين مقابل أطفال فلسطينيين".

 







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