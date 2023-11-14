محاكمات × 24 ساعة.. تأجيل قضية أحداث المنيب وإحالة 4 متهمين بقتل سائق للمفتى

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر العديد من القضايا الهامة، لعل أبرزها، تأجيل قضية أحداث المنيب، وإحالة أوراق المتهمين بقتل سائق توك توك للمفتى.

أحداث المنيب

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوى، تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث المنيب لجلسة 14 ديسمبر للمرافعة.

الشروع في القتل

قضت محكمة جنايات القاهرة، المعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالشروع فى قتل شخص بمدينة نصر، بالسجن المشدد 5 سنوات، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

نصب

قررت محكمة جنح الأميرية تأجيل محاكمة عصابة سرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم والاستيلاء منهم على آلاف الجنيهات، لجلسة 19 نوفمبر.

إحالة للمفتي

قررت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الثلاثاء إحالة أوراق المتهم " س.ع.ا" سائق توك توك و"م.ه.ع"و"ا.م.ر"و"ض.س.ت" إلى فضيلة المفتي، كما أجلت الحكم على المتهم الخامس"م.ع" إلى جلسة اليوم الثانى من دور شهر يناير، وحددت جلسة اليوم الثانى من دور شهر يناير للنطق بالحكم، لاتهامهم بقتل بخطف وقتل المجنى عليه "ا.ع.ا"19سنة حاصل على دبلوم بدائرة مركز طهطا.