اليوم السابع
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محافظة الجيزة ترفع 2600 حالة إشغال لمقاهى وكافيهات بهضبة الأهرام.. صور

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 02:33 م
محافظة الجيزة ترفع 2600 حالة إشغال لمقاهى وكافيهات بهضبة الأهرام.. صور محافظة الجيزة ترفع 2600 حالة إشغال لمقاهٍ وكافيهات بهضبة الأهرام
كتبت – مرام محمد

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية وتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وترشيد استهلاك الطاقة.
 
وفي هذا الإطار، نفذت محافظة الجيزة حملة مسائية بقطاع حدائق الأهرام استهدفت رصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع وكذلك متابعة الالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة ومواعيد الغلق.
 
وأسفرت الحملة عن رفع 2600 حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والكافيهات شملت (معدات، استاندات، كراسى، شاشات عرض، شيش، فتارين، دراجات بخارية)، وتم إيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.
 
وشدد محافظ الجيزة، على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين.
 
الجيزة تشن حملات مسائية على المقاهي والكافيهات لمنع أي تعديات على الطريق العام (1)
الجيزة تشن حملات مسائية على المقاهي والكافيهات لمواجهة التعديات

الجيزة تشن حملات مسائية على المقاهي والكافيهات لمنع أي تعديات على الطريق العام (2)
الجيزة تشن حملات مسائية على المقاهي والكافيهات لمواجهة التعديات

الجيزة تشن حملات مسائية على المقاهي والكافيهات لمنع أي تعديات على الطريق العام (3)
الجيزة تشن حملات مسائية على المقاهي والكافيهات لمواجهة التعديات

الجيزة تشن حملات مسائية على المقاهي والكافيهات لمنع أي تعديات على الطريق العام (4)
الجيزة تشن حملات مسائية على المقاهي والكافيهات لمواجهة التعديات
 






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