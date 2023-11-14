مايا مرسى: مبادرة "صحة المرأة صحة مصر" وصلت لـ36.5 مليون سيدة

كتب محمود راغب

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة صباح اليوم، في فعاليات اطلاق مبادرة صحة الأجنة ، والتي أطلقتها مستشفى وادى النيل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك للحفاظ على الأجنة خالية من الأمراض المزمنة، لضمان أجيال جديدة خالية من المرض.

واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوصول مبادرة "صحة المرأة صحة مصر" إلى 36.5 مليون سيدة ، مؤكدة أنها المبادرة الأكبر علي مستوى العالم، وأن المبادرة تؤكد إيمان القيادة السياسية بأن صحة المرأة هي أساس صحة مصر.

كما توجهت بالشكر إلى الحكومة المصرية علي جهودها لتمكين السيدات والفتيات بإطلاق استراتيجية مصر 2023 التي تستهدف أيضًا ضمن محاورها صحة المرأة والفتيات والأطفال، كما أشادت بجهود وزارة الصحة في تلك المبادرة الهامة، وفى إطلاق مبادرة صحة الأجنة بالتعاون مع مستشفي وادي النيل.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية مبادرة صحة الأجنة فهى تعد بداية جيدة للوصول إلي جيل جديد يتمتع بالصحة، مؤكدة ان شريحة كبيرة من السيدات والفتيات سوف يستفدن من هذه المبادرة، لافتة إلى أن هناك 27 مليون سيدة وفتاة من عمر 15 وحتي 45 عاما لديهن احتياجات مهمة ويحتجن رعاية متكاملة خاصة فيما يتعلق بالصحة الانجابية .

كما أكدت رئيسة المجلس علي أنه لضمان صحة الأجنة يجب نشر ثقافة المباعدة بين الولادات ، وأشارت إلى جهود المجلس القومي للمرأة في حملات طرق الأبواب وجلسات الدوار التي تعمل علي رفع مستوي وعي السيدات في إطار الحفاظ علي صحة المرأة بقرى ونجوع جميع المحافظات ، مشيرة إلى نجاح المجلس خلال سبعة أعوام في تحقيق ما يزيد عن 59 مليونَ تواصلٍ توعوي عبر الطرق، و ما يزيد عن 7 ملايين زيارة منزلية، كما أشارت الي جهود المجلس في كل من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والإستراتيجية الوطنية للسكان والصحة الانجابية وحقوق الإنسان.

واختتمت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بضرورة التركيز علي توحيد الرسائل المتعلقة بالمبادرة مع وزارة الصحة ومستشفي وادي النيل لنشر الوعى للحفاظ علي صحة المرأة لضمان صحة الأجنة، كما أوصت بضرورة التواصل مع كافة الأعمار والفئات عبر منصات التواصل الاجتماعى وتوعيتهم برسائل بسيطة عن أهمية الحفاظ علي صحة المرأة.