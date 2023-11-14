لماذا يشعر مريض السكر بالجوع بعد تناول الطعام؟.. استشارى يوضح

كتبت إيناس البنا

قال الدكتور ممدوح الشربينى أستاذ الباطنة وأمراض الدم جامعة القاهرة، إن الجوع المفرط يمكن أن يحدث في مرض السكري من النوع 1 والنوع 2 وغالبا ما ينطوي على الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية وعالية الكربوهيدرات ، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

وأضاف أستاذ الباطنة في تصريح خاص لـ " اليوم السابع"، هناك هرمون بالجسم يسمى هرمون اللبتين أو ما يطلق عليه هرمون الجوع، هو الهرمون المسؤول عن تقليل الشهية، ودائما ما تنخفض نسبة هرمون اللبتين عند مرضى السكر وبالتالي يفتح شهية المريض لتناول المزيد من الطعام بشكل متكرر مما يمنع السيطرة وضبط مستوى سكر الدم.

وأوضح أستاذ الباطنة، أن هناك عدة نصائح يجب على مريض السكر اتباعها لتجنب الإحساس بالجوع بعد فترة قصيرة من تناول الطعام منها تنظيم وتناول الطعام ببطء دون تشتيت الانتباه، كما يجب أن ينتبه المريض لنوعيات أكله والتركيز على الأطعمة الصحية فقط، مع تناول الطعام في معاد ثابت، وضرورة أن يبدأ بتناول بطبق السلطة لأنها تحتوى على الألياف التي تقلق امتصاص الكربوهيدرات من الجهاز الهضمى.

وأضاف أن يجب ممارسة التمارين الرياضة بانتظام التي تحسن مستويات سكر الدم مع الحصول على الترطيب الكافى خلال اليوم من المياه، كما أن النوم غير الكافي يرتبط بزيادة مقاومة الأنسولين ويرتبط بشهية أقوى والرغبة الشديدة في تناول المزيد من الأطعمة.