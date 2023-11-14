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كنيسة الروم الأرثوذكس تبدأ صوم الميلاد المجيد غدا الأربعاء

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 03:00 ص
كنيسة الروم الأرثوذكس تبدأ صوم الميلاد المجيد غدا الأربعاء احتفالات عيد الميلاد المجيد
كتب ـ محمد الأحمدى

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أيام قليلة تفصلنا عن بدء صوم الميلاد المجيد فى الكنائس المختلفة، حيث يوجد اختلافات كثيرة بين الكنائس في مواعيد الصوم والاحتفال ومدة الصوم والأطعمة الممنوعة.

وتبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس صوم الميلاد المجيد غداً الأربعاء الموافق 15 نوفمبر، وذلك لمدة 40 يوماً، تنتهى فى 25 ديسمبر ليله عيد الميلاد وفقا التقويم الغربى

وفى الصوم الميلادى بكنيسة الروم الأرثوذكس يُسمح بأكل السمك بجانب الطعام النباتى خلال أيام الأسبوع عدا يومى الأربعاء والجمعة فيكون فقط الطعام النباتى، وذلك حتى يوم 12 ديسمبر عيد القديس إسبيريدون، ثم من 13 ديسمبر حتى 24 ديسمبر برامون عيد الميلاد يمتنع عن أكل السمك.

ومن جهته، تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى 25 نوفمبر، صوم الميلاد المجيد، الذى يستمر لمدة 43 يومًا، وينتهي ليلة عيد الميلاد 7 يناير2024 .

ويعتبر "صوم الميلاد" من الدرجة الثانية، خلال فترة صوم الميلاد تسمح الكنيسة بتناول السمك، على خلاف الصوم الكبير الذى ينتهى بعيد القيامة، تمنع فيهالكنيسة تناول الأسماك تمامًا، لأنه يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرةأيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيوانى.







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الروم الارثوذكس

كنيسه الروم الارثوذكس



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