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تعرف على الأطعمة الممنوعة فى صوم الميلاد بكنيسة الروم الأرثوذكس

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 03:00 ص
تعرف على الأطعمة الممنوعة فى صوم الميلاد بكنيسة الروم الأرثوذكس كنبية الروم الأرثوذكس
كتب: محمد الأحمدى

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تبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس صوم الميلاد المجيد يوم 15 نوفمبر المقبل، وذلك لمدة 40 يوماً، تنتهى فى 25 ديسمبر ليله عيد الميلاد وفقا التقويم الغربى. 
 
 
وفى الصوم الميلادى بكنيسة الروم الأرثوذكس يُسمح بأكل السمك بجانب الطعام النباتى خلال أيام الأسبوع عدا يومى الأربعاء والجمعة فيكون فقط الطعامالنباتى، وذلك حتى يوم 12 ديسمبر عيد القديس إسبيريدون، ثم من 13 ديسمبر حتى 24 ديسمبر برامون عيد الميلاد يمتنع عن أكل السمك.
 
 
 
ومن جهته، تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى 25 نوفمبر، صوم الميلاد المجيد، الذى يستمر لمدة 43 يومًا، وينتهي ليلة عيد الميلاد 7 يناير2024 .
 
 
 
ويعتبر "صوم الميلاد" من الدرجة الثانية، خلال فترة صوم الميلاد تسمح الكنيسة بتناول السمك، على خلاف الصوم الكبير الذى ينتهى بعيد القيامة، تمنع فيهالكنيسة تناول الأسماك تمامًا، لأنه يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرةأيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيوانى.
 

 







كنيسه الروم الارثوذكس

صوم الميلاد

عيد الميلاد المجيد

الأطعمة الممنوعة فى صوم الميلاد بكنيسة الروم الأرثوذكس




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