قائمة أهم صادرات مصر إلى دول حوض النيل عام 2022.. إنفوجراف

كتب: مدحت عادل

أظهرت النشرة السنوية "التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل عام 2022"، مجموعة من المؤشرات الهامة، والمتعلقة بحجم التجارة المصرية مع دول حوض النيل والتي تشمل "السودان - أثيوبيا - أوغندا - الكونغو - كينيا - تنزانيا - رواندا - بروندى - إريتريا- جنوب السودان".

وجاءت أهم المؤشرات بالإنفو جراف وفقا لما يلي:



صادرات وواردات مصر مع دول حوض النيل

- بلغ إجمالى قيمة الصادرات لدول حوض النيل 1.7 مليار دولار عام 2022، مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 7.3٪.

- بلغ إجمالى قيمة الواردات من دول حوض النيل 1.4 مليار دولار عام 2022، مقابل 0.7 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 75.9٪.

- جاءت السودان فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمته 929.2 مليون دولار عام 2022، مقابل 826.8 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 12.4٪.

- كان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى السودان أسمدة، لدائن ومصنوعاتها "مواد خام لصناعة البلاستيك"،

- جاءت في المرتبة الثانية كينيا بما قيمته 355.7 مليون دولار عام 2022، مقابل 382 مليون دولار عام 2021 بنسبة تراجع بلغت 7٪.

- كان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى كينيا ورق ومصنوعات من عجائن الورق، لدائن ومصنوعاتها، وآلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها.

- جاءت الكونغو فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمته 524.5 مليون دولار عام 2022، مقابل 110.9 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 373٪.

- كان أهم الأصناف التى تم إستيرادها نحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته وفحم خشبى.

- فى المرتبة الثانية السودان بما قيمته 504.4 مليون دولار عام 2022، مقابل 385.6 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 30.8٪.

- كان أهم الأصناف التى تم استيرادها حيوانات حية، قطن.

- جاءت مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمته 625 مليون دولار عام 2022 مقابل 475.4 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 31.5%.

- جاءت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمته 674.1 مليون دولار عام 2022 مقابل 604.6 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة 11.5٪.