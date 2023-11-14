قائمة أهم صادرات مصر إلى دول حوض النيل عام 2022.. إنفوجراف

أظهرت النشرة السنوية "التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل عام 2022"، مجموعة من المؤشرات الهامة، والمتعلقة بحجم التجارة المصرية مع دول حوض النيل والتي تشمل "السودان - أثيوبيا - أوغندا - الكونغو - كينيا - تنزانيا - رواندا - بروندى - إريتريا- جنوب السودان".
وجاءت أهم المؤشرات بالإنفو جراف وفقا لما يلي:
صادرات وواردات مصر مع دول حوض النيل
- بلغ إجمالى قيمة الصادرات لدول حوض النيل 1.7 مليار دولار عام 2022، مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 7.3٪.
- بلغ إجمالى قيمة الواردات من دول حوض النيل 1.4 مليار دولار عام 2022، مقابل 0.7 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 75.9٪.
- جاءت السودان فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمته 929.2 مليون دولار عام 2022، مقابل 826.8 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 12.4٪.
- كان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى السودان أسمدة، لدائن ومصنوعاتها "مواد خام لصناعة البلاستيك"،
- جاءت في المرتبة الثانية كينيا بما قيمته 355.7 مليون دولار عام 2022، مقابل 382 مليون دولار عام 2021 بنسبة تراجع بلغت 7٪.
- كان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى كينيا ورق ومصنوعات من عجائن الورق، لدائن ومصنوعاتها، وآلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها.
- جاءت الكونغو فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمته 524.5 مليون دولار عام 2022، مقابل 110.9 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 373٪.
- كان أهم الأصناف التى تم إستيرادها نحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته وفحم خشبى.
- فى المرتبة الثانية السودان بما قيمته 504.4 مليون دولار عام 2022، مقابل 385.6 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 30.8٪.
- كان أهم الأصناف التى تم استيرادها حيوانات حية، قطن.
- جاءت مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمته 625 مليون دولار عام 2022 مقابل 475.4 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 31.5%.
- جاءت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمته 674.1 مليون دولار عام 2022 مقابل 604.6 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة 11.5٪.
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