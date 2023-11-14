فوائد تناول البيض.. أبرزها تعزيز صحة العينين والقلب

كتبت مروة محمود الياس

فوائد تناول البيض كثيرة ومتعددة تجعل منه غذاءا صحيا وفعالا خاصة لتدعيم صحة الطفل، وبناء جسمه ونموه، ذكر تقرير نشر في موقع keckmedicine مجموعة من أبرز فوائد تناول البيض بشكل منتظم، نظرا لاحتوائه على البروتين والسعرات الحرارية بكميات معقولة ، تسد حاجة جسم الإنسان من متطلباته اليومية، سواء للعناصر أو الفيتامينات أو المعادن وكذا البروتين.

فوائد تناول البيض

وتابع التقرير موضحا أبرز فوائد تناول البيض، والتي من أهمها أنه طعام مفيد ويغذى الجسم، فهو أهم عنصر في أي نظام غذائى صحى، وذلك لاحتواء البيض على الزنك والفسفور، وحمض الفوليك أيضا، ويحتوى البيض أيضا على الأوميجا 3 التي تساعد بدورها على الحد من الدهون الثلاثية وأخطارها على الصحة العامة، كما أنه غنى بالأحماض والبروتين الغنى والصحى لبناء العضلات القوية، والحفاظ على صحة العظام، فضلا عن قدرته على تعزيز نجاح خطط انقاص الوزن، والعمل على انقاص ضغط الدم والحد من ارتفاعه.

فوائد تناول البيض بشكل منتظم

وتابع التقرير مبرزا أهم فوائد تناول البيض بشكل منتظم، والتي منها أنه يساعد على رفع نسبة الكوليسترول الجيد المفيد للجسم والصحة، كما أنه يقى من الإصابة بالمشكلات الصحية المتعلقة بالقلب والمخ، كما أنه يعزز من سلامة البصر وصحته، فصفار البيض وحده يحتوى على اللوتين الهام لصحة البصر والنظر، كما يعد أحد أبرز مضادات الأكسدة الصحية التي تقلل من فرص الإصابة بأمراض العين المختلفة والتي منها الضمور والاعتام.