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فصائل عراقية تعلن قصف قاعدة أمريكية بحقل العمر النفطى فى سوريا

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 09:18 ص
فصائل عراقية تعلن قصف قاعدة أمريكية بحقل العمر النفطى فى سوريا قاعدة امريكية فى سوريا
كتب سمير حسنى

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أعلنت فصائل عراقية، قبل قليل، قصف قاعدة أمريكية بحقل العمر النفطي في سوريا بمسيرة، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية، قالت في بيان صدر الليلة، إن "القوات العسكرية الأمريكية نفذت ضربات دقيقة، على منشآت في شرق سوريا ردًا على الهجمات المستمرة ضد الأفراد الأمريكيين في العراق وسوريا."

وأوضحت الوزارة أنه، "تم تنفيذ الضربات ضد منشأة تدريب ومنزل آمن بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين، على التوالي."

وأكدت أنه "ليس لدى الرئيس جو بايدن، أولوية أعلى من سلامة الموظفين الأمريكيين، وقد وجه بالتحرك لتوضيح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها."

 







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سوريا

العراق

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