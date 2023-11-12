الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية في سوريا ردا على هجمات باتجاه الجولان

أحمد علوى

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أنه قصف بنى تحتية وصفها بالإرهابية في سوريا.

وقال الاحتلال الإسرائيلي في بيان عبر قناته على تطبيق "تيليجرام"،

"إن طائراته المقاتلة استهدفت قبل قليل بنية تحتية إرهابية في سوريا ردا على هجوم باتجاه هضبة الجولان أمس (السبت)".

وكان آخر هجوم إسرائيلي على الأراضي يوم الأربعاء الماضي، حيث أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الجيش السوري تصدى لعدوان جوي إسرائيلي على ريفي السويداء ودمشق، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".

والشهر الماضي، قصف سلاح الجو الإسرائيلي مطار حلب الدولي في سوريا، 4 مرات ما تسبب في خروجه عن الخدمة.

وتتهم إسرائيل، إيران بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية، من خلال نشر أسلحة في ‏سوريا أو عبرها.‏

ويشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.