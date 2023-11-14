اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 02:43 م
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ضبط حاصل على دبلوم انتحل صفة طبيب فى الزقازيق

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 02:05 م
ضبط حاصل على دبلوم انتحل صفة طبيب فى الزقازيق حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية، وبالإشتراك مع الجهات المعنية المختصة من ضبط (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة ثان الزقازيق بالشرقية) لإنتحاله صفة طبيب مخ وأعصاب ويدير عيادة داخل مجمع عيادات "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق حال قيامه بالكشف على إحدى الحالات داخل العيادة ، وبحوزته صورة كارنيه ببياناته الشخصية بمهنة طبيب مزور ومبلغ مالى وهاتف محمول.
 
وبفحصه تبين أنه يحوى على دلائل ورسائل تشير إلى مزاولته لمهنة الطب، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى غلق المنشأة بمعرفة الجهات الفنية المختصة.
 
 






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