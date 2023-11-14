ضبط أفيون وهيروين فى حملات أمنية مكبرة

كتب محمود عبد الراضى

رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من الأشخاص تخصصوا فى ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأسفرت الجهود عن ضبط (سائق) بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة وبحوزته ( 3335 قرص مخدر – 30 أمبول مخدر ، وضبط (صيدلى وصاحب صيدليات "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة وبحوزته ( 2320قرص مخدر.

ونجحت الجهود في ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر بالشرقية.. وبحوزته (1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد محلى وطلقة، وضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وضبط (سائق "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر ، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر "الهيروين ، الأفيون ، الشابو"، وضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية ، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - فرد محلى وطلقة – قطعة سلاح أبيض "سكين".

وواصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لملاحقة ونجحت في ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزته (1,155كيلو جرام لمخدر الأستروكس- كمية لمخدر الحشيش – سلاح أبيض، و ضبط (شخصين- لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (1,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش ،وضبط (سائق له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق .. وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وضبط (سائق "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزته (1,500كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وعقدت الداخلية لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية بمرحلتى "الإعدادية - الثانوية" للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئاتهم العمرية، كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها ، كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود وزارة الداخلية فى ضبط العديد من القضايا والتى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدى لمحاولات ترويج المواد المخدرة.