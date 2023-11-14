رئيس وزراء اسكتلندا يدعو لدعم مساعى حزب العمال لوقف إطلاق النار فى غزة

كتبت رباب فتحى

دعا حمزة يوسف رئيس وزراء اسكتلندا، نائبي حزب العمال الاسكتلندي، إلى دعم مساعي حزب العمال لوقف إطلاق النار في غزة.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على تعديل الحزب الوطني الاسكتلندي لخطاب الملك - والذي يدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية - في مجلس العموم هذا الأسبوع – من المتوقع الأربعاء- حيث يحث الحزب النواب الآخرين على دعمه.

وفي رسالة إلى زعيم حزب العمال الاسكتلندي أنس ساروار، طلب حمزة يوسف منه تأكيد أن نوابه سيصوتون لصالح الاقتراح.

وأوضحت صحيفة "ايفينينج ستاندرد" البريطانية، أن ساروار انفصل عن قيادة حزب العمال في المملكة المتحدة بشأن هذه القضية، على الرغم من تحفظه الأولي في تأكيد دعمه للدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وقد تعرض السير كير ستارمر لضغوط متزايدة لدعم الدعوات، سواء من داخل حزب العمال أو خارجه حتى يدعو لوقف إطلاق النار.

وقد يشكل تصويت الحزب الوطني الاسكتلندي مشكلة بالنسبة للسير كير إذا دعم نوابه الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وكتب يوسف في رسالته لساروار: "كما تعلمون، كنت أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار منذ عدة أسابيع. أرحب بالموقف الذي اتخذته كزعيم لحزبك ( ساروار) في دعم تلك الدعوات لوقف إطلاق النار، في تناقض صارخ مع الموقف الذي اتخذه السير كير ستارمر".

وأضاف "بالنظر إلى أن حزب العمال الاسكتلندي لديه نائبان، فإنني أحثك على تأكيد أنهم سيصوتون وفقًا للسياسة التي حددتها كزعيم لهم - والتي تحظى بدعم واسع النطاق بين عامة الناس في اسكتلندا وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة، وكذلك من جانب الأمم المتحدة ووكالات المعونة التابعة لها - بدلاً من الموقف غير المناسب الذي اتخذه السير كير".