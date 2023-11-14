"ديلى ميل" تنشر صور كوكايين عثر عليه فى البيت الأبيض يوليو الماضى

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه تم نشر الصور التي تظهر الكوكايين الغامض الذي تم اكتشافه داخل البيت الأبيض خلال الصيف بعد الحصول عليها عبر قانون حرية المعلومات من الخدمة السرية.



الكوكايين

وأوضحت الصحيفة، أنه تم اكتشاف كيس الكوكايين فى 2 يوليو في خزانة تخزين بالقرب من مدخل الجناح الغربي للبيت الأبيض من قبل أحد أعضاء الخدمة السرية، مما أدى إلى إخلاء المبنى والاستجابة لحالات الطوارئ، ثم تم إجراء اختبار على المادة، وجاءت النتيجة إيجابية للكوكايين، حسبما صرحت الخدمة السرية في 5 يوليو.

ودفع هذا الاكتشاف جهاز الخدمة السرية إلى إطلاق تحقيق تم إغلاقه لاحقًا بعد أن قالت الوكالة إنها "غير قادرة" على تحديد هوية المشتبه به.



البيت الابيض

وكان الرئيس بايدن في كامب ديفيد وقت اكتشاف المادة، وكان نجل الرئيس، هانتر، الذي تعافى من إدمان الكوكايين، موجودًا أيضًا في كامب ديفيد وقت اكتشافه.

ووفقا للخدمة السرية، فإن منطقة الجناح الغربي التي تم العثور فيها على الكوكايين يستخدمها كل من الضيوف والموظفين.