اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 02:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

جولة للمشى وندوة توعية فى احتفالية طب عين شمس باليوم العالمى للسكرى.. صور

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 02:28 م
جولة للمشى وندوة توعية فى احتفالية طب عين شمس باليوم العالمى للسكرى.. صور يوم المشي الرياضي
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت كلية الطب بجامعة عين شمس، فعاليات للتوعية بمرض السكرى بدأت بجولة للمشي صباحاً ثم ندوة توعوية ناقشت تسليط الضوء على التغذية الصحية و أهمية الرياضة لمرضى السكر.
 
وعلى هامش الاحتفالية يتم إجراء فحوصات مجانية بأحدث الأجهزة لمستوى السكر العشوائي والتراكمي في الدم،  ضغط الدم والدهون والوزن.
 
يأتى ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكرى الموافق 14 نوفمبر 2023، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي الصحى لمرضى السكر والكشف المبكر والتوعية بالمرض والوقاية من مضاعفاته.
 
كما يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور على الأنور عميد كلية الطب والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
باليوم العالمى لمرض السكرى
اليوم العالمى لمرض السكرى

جولة للمشى وندوة توعية فى احتفالية كلية الطب جامعة عين شمس باليوم العالمى لمرض السكرى
جولة للمشى وندوة توعية فى احتفالية كلية الطب جامعة عين شمس باليوم العالمى لمرض السكرى

يوم المشي الرياضي
يوم المشي الرياضي

 







السكر

مرض السكر

اليوم العالمى للسكرى

طب عين شمس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة