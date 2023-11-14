جولة للمشى وندوة توعية فى احتفالية طب عين شمس باليوم العالمى للسكرى.. صور

كتب محمود راغب

نظمت كلية الطب ب جامعة عين شمس ، فعاليات للتوعية بمرض السكرى بدأت بجولة للمشي صباحاً ثم ندوة توعوية ناقشت تسليط الضوء على التغذية الصحية و أهمية الرياضة لمرضى السكر.

وعلى هامش الاحتفالية يتم إجراء فحوصات مجانية بأحدث الأجهزة لمستوى السكر العشوائي والتراكمي في الدم، ضغط الدم والدهون والوزن.

يأتى ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكرى الموافق 14 نوفمبر 2023، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي الصحى لمرضى السكر والكشف المبكر والتوعية بالمرض والوقاية من مضاعفاته.

كما يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور على الأنور عميد كلية الطب والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.