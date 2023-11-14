جمعية المصدرين: وفود من تركيا وروسيا وشرق آسيا يتطلعون للتعاون بقطاع الغزل والملابس

كتب إسلام سعيد

قال محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، إن معرض ديستنيشن أفريكا أثبت نجاحا على مدار 10 سنوات مع زيادة عدد العارضين وتنوع الدول من شرق آسيا وتركيا وروسيا لزيادة التعاون مع مصر في مجال الغزل والملابس الجاهزة.

وأضاف على هامش الافتتاح أن عدد المشاركين تنوع ودخلت جنسيات أخرى من الأتراك والدول العربية وروسيا وشرق آسيا مضيفاً أن هذا الأمر يعكس اهتمام هذه الدول بمصر، لافتا إلى أن المعرض لم يأخد دعم حكومي وأصبح بتمويل ذاتي من العارضين وهو يعكس نجاح المعرض أيضا.

ولفت إلى أن الغرض من المعرض هو ربط مصر بأفريقيا في ظل تغير شكل سلاسل الإمداد والإنتاج، وأصبح هناك تحولا وتغير هذا النمط وأصبحت تعتمد على قرب الأسواق.

وقال إن أمريكا وأوروبا تستحوذان على نسبة تترواح بين 75 و80 من حجم واردات العالم من المنسوجات و أن تحديد الأسواق سيظل مرهونا بالطلب السوق الرئيسي هو أمريكا وأوروبا فيما يسعى القطاع للتوسع في أسواق جديدة.

وقال: يسعى القطاع لتوسيع شريحة التصدير إلى الدول العربية، والتوسع في أفريقيا لكن مازالت بها العديد من التحديات وعدم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية"

وأضاف أن هناك أنشطة ومجالات أخرى تعمل الجمعية على زيادة صادراتها لمختلف الدول الأفريقية وذلك من خلال دراسات وإرسال بعثات تجارية.

ولفا إلى أن دول شرق إسيا ستكون مصدراً لجذب استثمارات إلى مصر خلال الفترة المقبلة، فيما يقع على عاتقنا تأهيل السبل للاستثمار.