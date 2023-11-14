جمارك الإسكندرية تضبط محاولة تلاعب فى المستندات للتهرب من سداد الرسوم

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للتفتيش بجمارك الإسكندرية برئاسة عصام الدين أحمد بالتنسيق مع الإدارة العامة للحركة برئاسة عادل حسين من ضبط محاولة تلاعب في المستندات للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية.

فبناء على إخبارية سرية مقدمة من الإدارة العامة للتفتيش العام بجمارك الإسكندرية مفادها محاولة إحدى الشركات بالتلاعب فى المستندات وإدراج الصنف الوارد على أنها ثلاجات عرض للمحال التجارية بقصد التهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية، تم تشكيل لجنة جمركية لتحقيق الإخبارية من علاء كامل مدير إدارة الحركة ومحمود داوود مدير إدارة التعريفات بالإدارة العامة للتنسيق ودعم العمليات وأحمد عماد علام رئيس قسم التفتيش العام وسليمان محمد الحوتى رئيس قسم التفتيش العام.

وتبين بالمعاينة الفعلية أن الصنف الوارد عبارة عن فريزرات أفقية تخضع لضريبة الجدول بفئة 8% وليست ثلاجات عرض كما هو مدرج بالمستندات وأن الشركة قامت بذلك بقصد التهرب من سداد ضريبة الجدول المقررة على صنف الفريزرات مجمدات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى بالواقعة.

وبلغ فرق الضرائب والرسوم حوالى 328 ألفا و256 جنيها، كما قام صاحب الشأن بسداد التعويضات الجمركية المستحقة بمبلغ 656 ألفا و114 جنيها ليبلغ إجمالى المبلغ 984 ألفا و370 جنيها.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.