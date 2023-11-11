ضبط ركاب يهربون مستلزمات طبية وآخرين بحوزتهم جوازات مزورة ومخدرات بالمطار

كتب أحمد مصطفى

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في تحرير سبعة عشر محضر ضبط جمركي خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الماضي، منها 11 محضرا ضبط في مبنى الركاب رقم ٣، حيث قام رجال الجمارك بالإدارة الثانية بقيادة الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة و أحمد أبو بكر نائب المدير بتحرير خمسة محاضر ضبط كالتالي:

اولا محضر ضبط جمركي رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب عربي قادم من بيروت علي الخطوط المصرية حاول تهريب ٢٢٣ سماعة خاصة بضعاف السمع تم الضبط بواسطة كل من عبد الله حمدي مأمور اللجنة الجمركية و هبة مصطفي الشبراوي مأمور اللجنة في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة عمرو غزال ومحمد موافي رئيس القسم شارك في الضبط كل من محمد فتح الله و علي جلال و اسماء سيد و عمر غندي تحت اشراف إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣.

ثانيا محضر ضبط جمركي رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب أجنبي قادم من برشلونة علي الخطوط المصرية بحوزته مخدرات متنوعة موضوعة في عبوة كريم عبارة عن ٢ كيس بهما مخدر الحشيش و كيس به مخدر الكوكايين و سيجارة بها نفس المخدر، تم الضبط بواسطة كل من أحمد إبراهيم عمر مأمور اللجنة الجمركية و محمد أحمد محمود مأمور الجمرك و من إدارة الفحص بالأشعة عمرو غزال ومحمد موافي تحت اشراف إبراهيم عامر.

ثالثا محضر ضبط جمركي رقم ٢٤٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب مصري قادم من جوبا علي الخطوط المصرية بحوزته مخدرات أيضا عبارة عن ٩ شرائط لعقار الترامادول و برطمان بداخله شاي مخلوط بمواد مخدرة بوزن ٢٠٠ جرام و ٣ اكياس بن بنفس المخدر بوزن ٥٨٠ جرام، تم الضبط بواسطة عبد الله حمدي مأمور الجمرك تحت اشراف عمرو عطية مدير الحركة.

رابعا محضر ضبط جمركي رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب افريقي قادم من لاجوس علي الخطوط المصرية بحوزته سبعة جوازات سفر ليسوا باسمه منهم جوازات مزورة تم الضبط بواسطة كل من أحمد صبري مأمور اللجنة الجمركية و هيثم رجب مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد عزمي ومحمود شحاته رئيس القسم تحت اشراف بدوي علي بدوي مدير الحركة.

خامسا محضر ضبط جمركي رقم ٢٥٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب مصري قادم من نيويورك ٥٨ عبوة من الادوات الطبية غالية الثمن تم الضبط بواسطة كل من أحمد إبراهيم عمر مأمور اللجنة و تامر عبد الله مأمور الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة علي الصعيدي و محمود شحاته شارك في الضبط كل من تامر فتحي و كرمة جمال و محمد فتح الله تحت اشراف محمد يوسف محمد مدير الحركة.

وقام رجال الإدارة الرابعة بقيادة الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة و تامر قاسم نائب المدير بتحرير أربعة محاضر ضبط جمركي كالتالي : اولا محضر ضبط رقم ٢٤٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب مصري قادم من عنتيبي علي الخطوط المصرية بحوزته اربع عبوات بلاستيكية بداخلهم ٣٦٥ كبسولة لعقار مدرج بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من هاني محمود مأمور اللجنة الجمركية و كريم يوسف مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة أحمد امين و أحمد الشريف رئيس القسم تحت اشراف حازم محمد علي مدير الحركة.

ثانيا محضر ضبط جمركي رقم ٢٥١ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته ٩ شرائط لعقار بريجابالين المدرج بجداول المخدرات و ستة لفافات بداخلهم ٣٦ قرص لعقار اكستازي المخدر و مطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من عماد صلاح مأمور اللجنة ومن ادارة الفحص بالأشعة يوسف منشاوي وهاني مصطفي رئيس القسم تحت اشراف جورج الفونس مدير الحركة.

ثالثا محضر ضبط جمركي رقم ٢٥٣ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب مصري حاول تهريب ١٩٦ علبة وكيس وعبوة بهم

مستلزماتمتنوعةلطب الأسنان، تم الضبط بواسطة كل من أحمد عبد الواحد مأمور اللجنة الجمركية و كريم يوسف مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة بيشوي منير و احمد الشريف رئيس القسم شارك في الضبط كل من صموئيل وصفي و علي محمد علي و بسمه حسني و ندا سيد تحت اشراف جورج الفونس.

رابعا محضر ضبط جمركي رقم ٢٥٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب مصري قادم من أمستردام بحوزته مخدرات متنوعة ٤١ عبوة بهم كيك وشيكولاته ومصاصات بهم مخدر الماريجوانا و THC بوزن ٦٠٠ جرام تقريبا وبرطمان به ٤٣ جرام من نبات الماريجوانا و كيس بلاستيك به مخد الحشيش و١٣ عبوة لبان و بخور مخلوطة بمخدر الماريجوانا و مطحنتين تستخدما في تعاطي المواد المخدرة، تم الضبط بواسطة كل من حسام مجدي سمير و حسام الشافعي مأمورا الجمرك تحت اشراف جورج الفونس.

وقامت الإدارة الأولى بقيادة أحمد علي السيد مدير الإدارة و أحمد فؤاد الدلهماوي نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٥٢ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب أجنبي من اصل مصري قادم من نيويورك علي الخطوط المصرية بحوزته مخدرات متنوعة عبارة عن ٧ سجائر الكترونية بهم زيت مخدر و اكياس بهم حلوي مخلوطة بمخدر THC بوزن ٨٤ جرام واكياس بهم نبات الماريجوانا بوزن ٤٠ جرام، تم الضبط بواسطة كل من أحمد عطا الله مأمور اللجنة الجمركية و فاطمة عبدة مأمور التفتيش اليدوي شارك في الضبط أحمد مجاهد مأمور الجمرك تحت اشراف محمود محمد سعيد مدير الحركة المشرف على الصالة.

وقام مسئولو الادارة الثالثة بقيادة رأفت وهيب مدير الإدارة وأميرة طلبة نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٥٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب مصري قادم من أديس أبابا علي الخطوط الاثيوبية بحوزته ٢٤ شريط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات باجمالي ٢٣٩ قرص وأيضا سلاح ابيض عبارة عن سنجة افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازته طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ تم الضبط بواسطة كل من أحمد عادل مهني و محمد فتحي مأمورا الجمرك تحت اشراف ريمون غطاس مدير الحركة المشرف على الصالة.

تم تحرير المحاضر بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

جاء ذلك بمتابعة مستمرة من الشحات غتوري وكيل اول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.