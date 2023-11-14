تعرف على موعد التقدم لوظائف خالية بالوزارات والهيئات الحكومية

كتبت ريهام الباشا

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عن عدة وظائف خالية في بعض الوزارات والهيئات الحكومية منها (وزارة المالية، وزارة التخطيط، هيئة النقل العام بالقاهرة، وزارة النقل)، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، ولائحته التنفيذية.

وقد تضمن الإعلان الوظائف التالية.. أولا: وزارة المالية تعلن وزارة المالية عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية بالمستويات الوظيفية ( العالي / مدير عام ) بالإدارة المركزية للأمن بديوان عام وزارة المالية، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، ولائحته التنفيذية ، وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 بشان معايير توصيف وتقييم الوظائف، حيث بدأ الإعلان يوم 5-11-2023 وينتهى في 4-12-2023



ثانيا: وزارة التخطيط أعلنت وزارة التخطيط عن وجود 8 وظائف خالية، وبدأ الإعلان عنها في 1-11-2023 وينتهي في 30-11-2023.

وتتضمن الوظائف التالية..

1-رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي

2-رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

3-مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات

4-مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني

5-مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني

6-مدير عام الإدارة العامة للدراسات السكانية

7-مدير عام الإدارة العامة للكهرباء واستخدامات وترشيد الطاقة

8-مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية

ثالثا: هيئة النقل العام بالقاهرة اعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة عن توافر فرص عمل، بدءً من 1-11-2023 حتي 30-11-2023، وتضمنت الوظائف التالية..

رئيس الإدارة المركزية لتشغيل أتوبيس جنوب الجيزة

رئيس الإدارة المركزية لورش جسر السويس.

مدير عام الإدارة العامة لفرع تشغيل أتوبيس بدر.

مدير عام الإدارة العامة لفرع تشغيل أتوبيس فتح.

مدير عام الإدارة العامة لفرع تشغيل أتوبيس الترعة.



رابعا: وزارة النقل أعلنت وزارة النقل عن حاجتها لشغل عدد 18 وظيفة من الوظائف القيادية، وتم الإعلان عن تلك الوظائف في 29 أكتوبر الماضى ويستمر حتى 28نوفمبر.

وتتضمن الوظائف التالية..

1- مدير عام الإدارة العامة لتصميم ومتابعة مشروعات النقل البحري والنهري.

2-مدير عام الإدارة العامة لتصميم ومتابعة مشروعات الطرق ونقل الركاب والبضائع.

3-مدير عام الإدارة العامة لتصميم ومتابعة مشروعات المواني البرية والجافة.

4-مدير عام الإدارة العامة للرقابة علي النقل البري.

5-مدير عام الإدارة العامة للرقابة علي النقل النهري.

6-مدير عام الإدارة العامة للرقابة علي النقل البحري.

7-مدير عام الإدارة العامة لمراكز التميز.

8-مدير عام الإدارة العامة للدعم الفني.

9-مدير عام الإدارة العامة للتقارير الفنية.

10-رئيس قطاع المشروعات.

11-رئيس قطاع الرقابة الفنية وتنظيم سلامة النقل.

12-رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

13-رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتطوير.

14-رئيس الإدارة المركزية لتنظيم سلامة مرافق النقل.

15-رئيس الإدارة المركزية للرقابة الفنية.

16-: مدير عام الإدارة العامة لتنظيم سلامة النقل البري.

17-مدير عام الإدارة العامة لتنظيم سلامة السكك الحديدية والمترو.

18-مدير عام الإدارة العامة لتأمين الخدمات والتفتيش الشامل.

ويمكن للراغبين في التقدم الإطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .