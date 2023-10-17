اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 10:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وظائف خالية بوزارة الزراعة على بوابة الوظائف الحكومية.. تعرف عليها

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 09:00 ص
وظائف خالية بوزارة الزراعة على بوابة الوظائف الحكومية.. تعرف عليها وزارة الزراعة
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن عدد 18 وظيفة من الوظائف القيادية على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم الإعلان عن تلك الوظائف في 10 أكتوبر الجالي ويستمر حتى  9 نوفمبر المقبل.
 

وقد تضمن الإعلان الوظائف التالية..

مدير مديرية الزراعة بالمنوفية.
مدير مديرية الزراعة بالغربية.
مدير مديرية الزراعة بالشرقية.
مدير مديرية الزراعة بالفيوم.
مدير مديرية الزراعة بالدقهلية.
مدير مديرية الزراعة بالقليوبية.
مدير مديرية الزراعة ببنى سويف.
مدير مديرية الزراعة بأسيوط.
مدير مديرية الزراعة بالبحيرة.
مدير مديرية الزراعة بسوهاج.
مدير مديرية الزراعة بالاسكندرية.
مدير مديرية الزراعة بالأسماعيلية.
مدير مديرية الزراعة بأسوان.
مدير مديرية الزراعة بالوادى الجديد.
مدير مديرية الزراعة بالأقصر.
مدير مديرية الزراعة بالسويس.
مدير مديرية الزراعة بدمياط.
مدير مديرية الزراعة بالقاهرة.
 
ويمكن للراغبين في التقدم الإطلاع على الشروط على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ ، اعتباراً من  10/ 10/ 2023 حتى 09/ 11 / 2023.






وظائف

وظائف خالية

بوابة الوظائف الحكومية

التنظيم والادارة

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة