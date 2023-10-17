وظائف خالية بوزارة الزراعة على بوابة الوظائف الحكومية.. تعرف عليها

كتبت ريهام الباشا

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن عدد 18 وظيفة من الوظائف القيادية على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم الإعلان عن تلك الوظائف في 10 أكتوبر الجالي ويستمر حتى 9 نوفمبر المقبل.

وقد تضمن الإعلان الوظائف التالية.. مدير مديرية الزراعة بالمنوفية.

مدير مديرية الزراعة بالغربية.

مدير مديرية الزراعة بالشرقية.

مدير مديرية الزراعة بالفيوم.

مدير مديرية الزراعة بالدقهلية.

مدير مديرية الزراعة بالقليوبية.

مدير مديرية الزراعة ببنى سويف.

مدير مديرية الزراعة بأسيوط.

مدير مديرية الزراعة بالبحيرة.

مدير مديرية الزراعة بسوهاج.

مدير مديرية الزراعة بالاسكندرية.

مدير مديرية الزراعة بالأسماعيلية.

مدير مديرية الزراعة بأسوان.

مدير مديرية الزراعة بالوادى الجديد.

مدير مديرية الزراعة بالأقصر.

مدير مديرية الزراعة بالسويس.

مدير مديرية الزراعة بدمياط.

مدير مديرية الزراعة بالقاهرة.

ويمكن للراغبين في التقدم الإطلاع على الشروط على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ ، اعتباراً من 10/ 10/ 2023 حتى 09/ 11 / 2023.