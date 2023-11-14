تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمصرية للاتصالات، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وبنك كريدي اجريكول (مصر)، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإيديتا للصناعات الغذائية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 23924 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 28993 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 10186 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 4797 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 7028 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 5538 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: إم بي للهندسة، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وحق اكتتاب شركة أم بي للهندسة-1، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والدلتا للسكر.

كما أعلنت البورصة، عن بدء التداول على أسهم شركة فتنس برايم للأندية الصحية (بورصة النيل) المصدرة اعتبارًا من جلسة تداول 20 نوفمبر دون التقيد بالحدود السعرية أو اليات الايقاف المؤقت المعمول بهم خلال تلك الجلسة فقط وعلى أن يتم التداول على الورقة المالية اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقاً للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية، ويكون سعر الفتح للسهم (السعر المرجعي) هو سعر تنفيذ الطرح العام البالغ 1.20 جنيه، ويتم إدراج أسهم الشركة ضمن القائمة (أ) للأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة متخصصة عليها.

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم (232) لسنة 2023، والمتضمن في مادته الأولى: " إلغاء ترخيص شركات كوركت لاين للسمسرة في الأوراق المالية، ونيلوتكا القابضة للاستثمارات المالية، والإمارات الدولية للاستثمار مصر، وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة سبيد ميديكال عدد 5.8 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة تنمية للاستثمار العقاري 200 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية لحليج الأقطان 115.1 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 5 آلاف سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، ففي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ حققت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، إيرادات بلغت 3.1 مليار جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 30 سبتمبر لعام 2023 مقابل 4.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة انخفاض 32.5%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.124 مليار جنيه مقارنة مع 1.405 مليار جنيه بنسبة انخفاض 20%.

وحققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 334.2 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 30 سبتمبر لعام 2023 مقابل 251.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 33.1%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 59.2 مليون جنيه مقارنة مع 38.8 مليون جنيه بنسبة نمو 52.5%.

وفي قطاع البنوك، حقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إيرادات بلغت 9 مليارات جنيه جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023 مقابل 5.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو 62%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 588.4 مليون جنيه مقارنة مع 517.7 مليون جنيه بنسبة نمو 14%.

وفي قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 4.33 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023 بنسبة انخفاض 9.6%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.02 مليار جنيه بنسبة انخفاض 27.4%.

كما حققت شركة مصر للأسمنت-قنا، إيرادات بلغت 2.83 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023 مقابل 1.97 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 44%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 306 ملايين جنيه مقارنة مع 282 مليون جنيه بنسبة نمو 9%.

وفي قطاعات أخرى، حققت شركة الشمس للإسكان والتعمير، إيرادات بلغت 175.3 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023 مقابل 289.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 81.5 مليون جنيه مقارنة مع 140.8 مليون جنيه.

وحققت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، الأرباح التشغيلية عن التسعة أشهر من العام المالي 2023 حوالي 187 مليون جنيه بنسبة نمو 13% عن نفس الفترة من العام المالي السابق، ليعكس هذا الأداء التشغيلي المتميز تحقيق صافي ربح بعد الضرائب 145 مليون جنيه بزيادة قدرها 9% عن نفس الفترة من العام المالي 2022.