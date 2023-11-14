انعقاد 64 ندوة علمية فى المساجد الكبرى بمختلف المحافظات

كتب لؤى على

أقامت وزارة الاوقاف امس بعد صلاة العشاء (64) ندوة علمية تحت عنوان " التمسك بالأمل والعمل وقت الأزمات"، وذلك علي النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت ندوة بمسجد عثمان بن عفان – بالرحاب – القاهرة الجديدة، ومسجد العروبة - ش مؤسسة الزكاة – البركة، ومسجد الإحسان – الشروق.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت ندوة بمسجد الشامخية – بنها أول، ومسجد كريستال عصفور- شبرا، ومسجد الكبير الفقهاء - شبين القناطر، ومسجد النور - المنشية – بنها ثان، ومسجد المجمع الإسلامي - العبور.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت ندوة بمسجد الشيخة نور الصباح - طنطا، ومسجد المحجوب - المحلة أول، ومسجد السلام الشال – طنطا.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت ندوة بمسجد فريد المصري – توريل - شرق المنصورة، ومسجد دليور – غرب المنصورة، ومسجد الجمال - غرب المنصورة، ومسجد السادات - دكرنس، ومسجد الإيمان – شرق المنصورة، ومسجد محمد بك قزامل- أجا.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيمت ندوة بمسجد كفر الشيخ عطية- التل الكبير، ومسجد بدر - الشيخ زايد – الإسماعيلية.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت ندوة بمسجد أبو العزايم - سيدي سالم غرب، ومسجد الخزعلي – الحمراء – كفر الشيخ، ومسجد الكبير - أريمون – كفر الشيخ، ومسجد العمري- شباس الشهداء- بدسوق، ومسجد قبيبة البحري – دسوق بحري.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت ندوة بمسجد الأفراد – ع الأفراد – مطروح.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت ندوة بمسجد الاستقامة – مركز الخارجة، ومسجد المجمع الإسلامي بالداخلة– مركز الداخلة.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت ندوة بمسجد الحاج فهمي – عزبة بلبل – بندر بني سويف.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت ندوة بمسجد الخلفاء- ش الهلالي - أسيوط، ومسجد الحرمين- ش رياض- المحطة، ومسجد عمر مكرم- الزهراء – أسيوط، ومسجد الكبير- بالوليدية – شمال المدينة، ومسجد الحق - السادات –أسيوط، ومسجد بدر – شركة المحاريث – أسيوط.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت ندوة بمسجد أبو بكر الصديق – سفاجا.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت ندوة بمسجد أبي المكارم قبلي - شبين الكوم، ومسجد سيدي خليل قبلي - شبين الكوم.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت ندوة بمسجد القطب – سوهاج، ومسجد الزهراء– سوهاج، ومسجد العصارة - بني حميل، ومسجد الأنصاري – طهطا.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت ندوة بمسجد صلاح الدين - بندر الأقصر، ومسجد القاضي- كراع – أصفون، ومسجد النور – بالقرنة، ومسجد الرحمة- بندر إسنا، ومسجد إبراهيم الخليل – أرمنت، ومسجد الرحمن - أرمنت.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت ندوة بمسجد السد العالي بدمنهور.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت ندوة بمسجد الشعراوي – سقارة- البدرشين أول، ومسجد النيل- كورنيش النيل- الدقي، ومسجد الصباح– الهرم.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت ندوة بمسجد الشيخ جودة - منيا القمح، ومسجد أبو العز- ديرب نجم، ومسجد أبو عامر- الزقازيق، ومسجد عبد العزيز حجازي- شرق الزقازيق، ومسجد العسال جنوب- أبو حماد، ومسجد الفتح بالزقازيق – غرب الزقازيق.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت ندوة بمسجد الفرماني- العريش، ومسجد السلام- أبو صقل- العريش.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيمت ندوة بمسجد نبي الله داود- السلام 2- عتاقة.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت ندوة بمسجد عصر الإسلام- سيدي جابر، ومسجد الإخلاص- سبورتنج.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت ندوة بمسجد الحق المبين – طور سيناء.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيمت ندوة بمسجد عبد الرحمن زيان – دير مواس.