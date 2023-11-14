انعقاد الجمعية العمومية لشركة العبد العامة والإيرادات 3.7 مليار جنيه

كتب عبد الحليم سالم

يترأس الدكتور هانى عثمان سليمان، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للتشييد والتعمير والقائم بأعمال مجلس الإدارة، فعاليات الجمعية العامة العادية لشركة العبد العامة للمقاولات غدا الأربعاء؛ لاعتماد ميزانية العام المالى 2022-2023، بحضور المهندس على الصاوى، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس سعيد فتوح، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأظهرت المؤشرات المالية للشركة خلال العام المالى الماضى إنها حققت 3.7 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالى، علاوة على تحقيق 116 مليون جنيه أرباح، من خلال تنفيذ عشرات المشروعات، سواء فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة أو بقية المشروعات القومية والمشروعات الخدمية فى العديد من المحافظات من خلال فروعها المختلفة.

ومن المنتظر خلال فعاليات الجمعية العامة مناقشة تقرير مجلس الادارة والرد على استفسارات الجهاز المركزى للمحاسبات حول اداء الشركة كما سيتم تجديد الثقة فى مجلس الإدارة، مع ضخ دماء جديدة فى عضوية مجلس الإدارة.