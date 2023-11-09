شركات القابضة للتشييد والتعمير تنفذ مشروعات حياة كريمة بنسبة 100‎%‎ بالصعيد

كتب عبد الحليم سالم

انتهت شركة المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ،إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئيسية حياة كريمة بنسبة 100% في أغلب المحافظات وخاصة المشروعات في المرحلة الأولى في الصعيد وفي غيره من المحافظات بتكلفة إجمالية تزيد عن 20 مليار جنيه‬.

‏وشدد الدكتور مهندس هاني عثمان سليمان ،الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للتشييد والتعمير ،على رؤساء الشركات التابعة ،بسرعة تنفيذ كافة المشروعات على رأسها مشروعات حياة كريمة بنسبة 100% لاستفادة أهالي ومواطني المحافظات من الخدمات التي يتم تقديمها عبر تلك المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئيسية، ووفقا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بتنفيذ المشروعات في مواعيدها .

من جانبه، وجه المهندس محب سالم ،الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم ،بضرورة سرعة الانتهاء من كافة مشروعات حياة كريمة حيث تم الانتهاء بالفعل من المشروعات الموجودة في مركز أبو تشت بمحافظة قنا بنسبة تنفيذ بلغت 100% حيث تفقد مؤخرا تلك المشروعات المهندس راضي عبد العزيز ،مساعد رئيس مجلس الإدارة ، برفقة مدير المشروع وعدد من ممثلي الجهات المعنية لمتابعة التنفيذ والاطمئنان على استفادة الأهالي من تلك المشروعات ومنها مركز إسعاف قرية بخانس، والتى تقع على مساحة 288 م، و مجمع خدمات المواطنين بقرية بخانس، والذى تم إنشائه على مساحة 450٠ م تقريبا، ويتكون من ثلاث طوابق تشمل ( مركز تكنولوجى – سجل مدنى – شهر عقارى – مكتب بريد – وحدة محلية – مجلس محلى - مكتب تموين - مكتب تضامن اجتماعى )، ومجمع الخدمات الزراعية بقرية بخانس، والذى تم إنشاؤه على مساحة 201 م.

وتنفذ الشركة أعمالا، بقيمة تصل لنحو 2.6 مليار جنيه عبارة عن شبكات الصرف الصحى، وتتضمن عدد 2 محطة معالجة سعة 25 ألف م3/ يوم، بنظام برك الأكسدة (أبو تشت - سمهود)، و عدد (22) قرية بتوابعها بمركز أبو تشت ، بجانب استكمال إحلال وتجديد مستشفى أبو تشت ، استكمال إحلال وتجديد وحدة قصير بخانس، تجهيزات طبية لوحدتى قبلى سمهود وكوم جاب.