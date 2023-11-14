الوطنية للانتخابات تحدد خطوات تغيير اللجنة الانتخابية ببطاقة الرقم القومى

كتب - إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

24 ساعة تفصلنا عن انتهاء الفترة القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات ، برئاسة المستشار حازم بدوى لتقديم طلبات تعديل مقر الاقتراع للناخبين، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني.

ومكنت الهيئة الوطنية للانتخابات المواطن من تعديل مركز الاقتراع الخاص به، في 7 خطوات جاءت كالتالي:

1-الدخول علي الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية (www.elections.eg)

2-التقدم بطلب علي الموقع لتعديل اللجنة

3-يقوم المواطن من خلال هذا الطلب بملء البيانات المطلوبة

4- إرسال صورة بطاقة الرقم القومى عبر الموقع

5-اختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن

6- تقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات

7- تحديد المقر الانتخابي الأقرب لمقدم الطلب

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.