إزاى تستعلم عن لجنتك الانتخابية ببطاقة الرقم القومى.. إنفوجراف

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، باستخدام الرقم القومى للناخب.

ومكنت الهيئة المواطن من الاستعلام عن المركز الانتخابي بالرقم القومي في 5 خطوات جاءت كالتالي:

*يقوم المواطن بالدخول لموقع الهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg

*الضغط علي ايقونة الاستعلام عن الموقف الانتخابي

*اختيار إدخال الرقم القومي

*الضغط على استعلام

*ظهور عنوان اللجنة الانتخابية

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.

وفي إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات، على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضا للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.