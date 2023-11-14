اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 01:07 م
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المشدد 3 سنوات لشقيقين لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 12:17 م
المشدد 3 سنوات لشقيقين لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج سجن
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء ، بمعاقبة المتهم "ع.ع .م" عامل ، وشقيقه "م.ع.م" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهما بأحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "م.ح.م. " بدائرة مركز جهينة.

 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز جهينة، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهمين بالتعدى عليه بالضرب  وإحداث عاهة مستديمة له وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج يسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ووجهت إليهما النيابة العامة تهمة احداث عاهة مستديمة لشخص وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.






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