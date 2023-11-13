اليوم السابع
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الإثنين، 13 نوفمبر 2023 08:16 م
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المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 07:53 م
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج سجن
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الاثنين ، بمعاقبة المتهم "ا.م.ف" 21 سنة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه  لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، الحشيش والشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة قسم طهطا.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 ، بدائرة قسم طهطا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
 

 







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