اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 07:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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المخابز تتوقف فى غزة بسبب نقص الوقود.. ومخاوف من تفاقم أزمة غذاء بالقطاع

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 06:22 م
المخابز تتوقف فى غزة بسبب نقص الوقود.. ومخاوف من تفاقم أزمة غذاء بالقطاع قطاع غزة
أ ش أ

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قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، عبير عطيفة، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة صعبة للغاية، مشيرة إلى أن هناك 130 مخبزا توقف عن العمل تماما بسبب نقص الوقود.


وشددت عطيفة، خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة العمل لإدخال المساعدات الإنسانية وإيصال الوقود إلى قطاع غزة.


وأشارت إلى أن هناك نقصا شديدا في الاحتياجات الإنسانية كافة للمواطنين بقطاع غزة، لافتة إلى أن "هناك صرخات إنسانية كثيرة ويجب أن يضغط صُناع القرار على إسرائيل". 


وتطرقت إلى أن هناك صعوبات كبيرة في توزيع الأغذية والمياه والمستلزمات الأساسية على المواطنين بغزة بسبب تضرر الطرق، كما أننا لدينا طاقم من الموظفين يعمل في قطاع غزة ويواجه صعوبات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.







قطاع غزة

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العدوان على قطاع غزة

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