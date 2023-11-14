"اللهم بلغنا رمضان".. أول جمادى الأول غدا الأربعاء وباقى 60 يومًا على أول رجب

كتب محمود راغب

أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليومَ الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر نوفمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر ربيع الآخر لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الاربعاء الموافق الخامس عشر من شهر نوفمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا.

وبذلك يكون اليوم الأربعاء أول جمادى الاولى اللهم اجعله شهر خير وبركة وستر منك يا ستير، و باقى 59 يوما على اول رجب .. "اللهم بلغنا ايامك الطيبة وبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين ولا ناقصين ولا منقوصين .. اللهم آمين"

وبعد شهر جمادى الأول يأتى شهر جمادى الآخر ثم شهر رجب وبعدها شعبان ثم شهر رمضان ، وبذلك يتبقى حوالى 4 أشهر على شهر رمضان المعظم .

وتعتبر الأشهر الهجرية " رجب وشعبان ورمضان " من أهم الشهور الهجرية ومع بداية شهر رجب يبدأ المسلمين العد التنازلي لشهر رمضان المعظم.

موعد غرة رجب



وفقا للحسابات الفلكية يكون أول أيام شهر رجب لعام 1445 هجريا فلكيا ، السبت 13 يناير 2024 ، وعدد أيامه 29 يوما .