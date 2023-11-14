القاهرة الاخبارية: فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة كونيكو الأمريكية فى سوريا

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الاخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة كونيكو الأمريكية في سوريا .

وفى وقت سابق أعلنت فصائل عراقية، قبل قليل، قصف قاعدة أمريكية بحقل العمر النفطي في سوريا بمسيرة، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية، قالت في بيان صدر الليلة، إن "القوات العسكرية الأمريكية نفذت ضربات دقيقة، على منشآت في شرق سوريا ردًا على الهجمات المستمرة ضد الأفراد الأمريكيين في العراق وسوريا."

وأوضحت الوزارة أنه، "تم تنفيذ الضربات ضد منشأة تدريب ومنزل آمن بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين، على التوالي."

وأكدت أنه "ليس لدى الرئيس جو بايدن، أولوية أعلى من سلامة الموظفين الأمريكيين، وقد وجه بالتحرك لتوضيح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها."