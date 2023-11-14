السكة الحديد تقرر إضافة محطة توقف لقطار تالجو على خط الصعيد

كتب سيد الخلفاوى

قررت هيئة السكة الحديد، إضافة محطة توقف ل قطار تالجو الإسبانى على خط "القاهرة ـ أسوان"، حيث تم إضافة محطة قطارات المنيا، ليتوقف فيها القطار تجريبيًا لمدة شهر بداية من يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023 .

ومن المقرر أن يتوقف قطار تالجو رقم 2030 خط القاهرة -أسوان بمحطة المنيا والتى يصلها الساعة 10:00 مساءا ليتحرك منها 10:05 مساءًا، وتوقف قطار تالجو رقم 2031 خط "أسوان -القاهرة" بمحطة المنيا ويصلها الساعة 03:55 صباحًا ليتحرك منها 04:00 صباحًا.

ويرتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات 141 - 164 - 1015- 188، وذلك خلال الرحلة وليس من محطة القيام.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة إسكندرية

يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.

يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

ويقوم قطار 2022 تالجو الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:50.

يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

ويقوم قطار 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

قطار 2026 يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان

يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعه 7 مساء ليصل أسوان الساعة 6,40 صباح اليوم التالى.

يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعه 7 مساء يصل القاهرة الساعه 6,50 صباحا.