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السكة الحديد تقرر إضافة محطة توقف لقطار تالجو على خط الصعيد

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 11:52 ص
السكة الحديد تقرر إضافة محطة توقف لقطار تالجو على خط الصعيد قطار تالجو
كتب سيد الخلفاوى

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قررت هيئة السكة الحديد، إضافة محطة توقف لقطار تالجو الإسبانى على خط "القاهرة ـ أسوان"، حيث تم إضافة محطة قطارات المنيا، ليتوقف فيها القطار تجريبيًا لمدة شهر بداية من يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023 .
 
ومن المقرر أن يتوقف قطار تالجو رقم 2030 خط القاهرة -أسوان بمحطة المنيا والتى يصلها الساعة 10:00 مساءا ليتحرك منها 10:05 مساءًا، وتوقف قطار تالجو رقم 2031 خط "أسوان -القاهرة" بمحطة المنيا ويصلها الساعة 03:55 صباحًا ليتحرك منها 04:00 صباحًا.
 
ويرتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات 141 - 164 - 1015- 188، وذلك خلال الرحلة وليس من محطة القيام.
 
مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة إسكندرية
يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.
يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.
ويقوم قطار 2022 تالجو الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:50.
يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.
ويقوم قطار 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.
قطار 2026 يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء 
 
مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان
يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعه 7 مساء ليصل أسوان الساعة 6,40 صباح اليوم التالى.
يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعه 7 مساء يصل القاهرة الساعه 6,50 صباحا.
 
 
 






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