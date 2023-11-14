السكة الحديد تشغل رحلات جديدة على خط مطروح.. التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت هيئة السكة الحديد ، تشغيل رحلات جديدة على خط مطروح تنفيذا لتوجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل، لإتاحة خدمات جيدة لسكان مرسى مطروح.

وبدأت الهيئة تشغيل الخدمة إعتباراً من اليوم 14-11-2023 ، حيث يتم تشغيل قطار 940/939 ثالثه مكيفه القاهرة / مرسي مطروح يقوم من القاهرة الساعة 05.50 صباحا يصل مرسي مطروح الساعة 01:40 مساءاً، كما سيتم تشغيل قطار 942/943 ثالثه مكيفه مرسي مطروح / القاهرة ، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، ويقوم من مرسي مطروح الساعة 02.20 مساءاً يصل القاهرة الساعة 09.35 مساءا ذات اليوم.

وكانت شغلت هيئة السكة الحديد خدمة جديدة من خلال تشغيل قطار بعربات ثالثة مكيفة على خط طنطا / منوف / القاهرة، ليتم بذلك تشغيل القطار الروسى لأول مرة على خط منوف مما يعمل على تحسين الخدمات على هذا الخط.

وبدأت تشغيل الخدمة الجمعة الماضية من خلال تشغيل قطار رقم 1191 القاهرة / طنطا بتركيب 6 عربات ثالثة مكيفة، ويقوم من محطة القاهرة الساعة 03:50 عصراً ويصل محطة طنطا الساعة 06:30 مساءاً، كما تم تشغيل قطار رقم 1190 طنطا / القاهرة أمس السبت، ويقوم من محطة طنطا الساعة 04:40 صباحاً ويصل محطة القاهرة الساعة 07:35 صباحاً بنفس التركيب الوارد به قطار 1191 لمحطة طنطا .