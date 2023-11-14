وذكرت قناة "فرنسا- 24" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن دا سيلفا استقبلهم في قاعدة "برازيليا" الجوية بعد رحلة جوية استمرت قرابة يوم كامل، مشيرة إلى أنه رحب بالمواطنين العائدين بحرارة وأعرب عن دعمه للبرازيليين الذين لا يزالون يتواجدون في قطاع "غزة".

وأدان الرئيس البرازيلي قتل المدنيين في قطاع "غزة"، قائلا: "لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا العنف الوحشي وغير الإنساني ضد الأبرياء".

يشار إلى أن هؤلاء البرازيليين قد عبروا معبر رفح بين قطاع "غزة" ومصر أمس الأول الأحد وتم نقلهم إلى القاهرة، حيث استقلوا طائرة رئاسية من طراز "إمبراير"، وعادوا إلى وطنهم عبر المرور بمدينة "لاس بالماس" بإسبانيا.



