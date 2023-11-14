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الرئيس الأمريكى: إطلاق الرهائن فى قطاع غزة سيحدث قريبا

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 06:28 م
الرئيس الأمريكى: إطلاق الرهائن فى قطاع غزة سيحدث قريبا الرئيس الأمريكى بايدن
كتب عبد الوهاب الجندى وأحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الثلاثاء في كلمة له، إنه يعتقد أن إطلاق الرهائن في قطاع غزة سيحدث قريبا.

وفي تصريحات سابقة، أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الأطراف المشاركة في المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة تعمل على التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار.

وقال المسؤول لشبكة سي إن إن الأمريكية، إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنه سيتم الإفراج عن الرهائن تباعا وعلى مراحل- مع إعطاء الأولوية للأطفال والنساء - في عملية من المتوقع أن تستغرق أياما عدة.
 

 







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