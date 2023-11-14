الحكم على المتهم بقتل شخص لسرقته بالصف فى جلسة 10 يناير

كتب أحمد إسماعيل

حجزت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة المتهم بقتل شخص لسرقته بالصف، لجلسة 10 يناير المقبل، للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين فاضل شحات رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي عبدالعال، ومحمد حسن خطاب، وأمانة السر محمد السيد ووائل السيد.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 15150 لسنة 2010 جنايات الصف، ان المتهم "عمرو. ع. ذ" وجه له تهمة قتل المجني عليه "رمضان.ج.ع" عمدا بأن أطلق عليه عدة أعيرة من سلاح نارى "بندقية إلى" قاصدا من ذلك قتله، وذلك بمساعدة واشتراك مع باقي المتهمين.

كما قام بالاشتراك مع المتهمين بالشروع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه وآخر، وكان ذلك بطريق الإكراه بأن اعترضوا سبيلهما حال سيرهما بالطريق العام بالسيارة، حيث أشهروا في وجهيهما سلاحين ناريين "بندقيتين اليتين" بقصد سرقتهما فأوقعوا بذلك الرعب في نفسيهما.

لكن لم يتمكن المتهمين من سرقة المجني عليهم، لاعتراض المجني عليه الأول لهم وقاومهم حتي قتله المتهم الأول بسلاح ناري وفر هاربا.

وقال المجني عليه الثاني "نوبي" سائق 55 سنة في تحقيقات النيابة العامة، أنه أثناء قيادته للسيارة خاصته وبرفقته المجني عليه "رمضان" فوجئ بسيارة ملاكي يستقلها المتهمون، وأجبروه علي التوقف بسيارته.

وأكد أن المتهم الأول إطلاق أعيرة نارية في الهواء، وما أن تمكنوا من استيقافه حتي قاموا بالنزول من سيارتهم، وقاموا بتهديده والمجني عليه باستخدام الأسلحة النارية بقصد سرقتهما بالإكراه، وحاول المجني عليه صديقه مقاومتهم، بينما قام المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوبة قاصدا من ذلك قتله، ثم لاذوا بالفرار.