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البورصة المصرية للسلع تبدأ اليوم طرح سبائك الذهب والفضة

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 01:00 ص
البورصة المصرية للسلع تبدأ اليوم طرح سبائك الذهب والفضة سبائك ذهبية
كتب مدحت وهبة

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تحرص البورصة المصرية للسلع برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة على طرح العديد من المنتجات والسلع لتقليل حلقات تداول مما ينعكس على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك وستبدأ اليوم الثلاثاء طرح سبائك الذهب والفضة من خلال المنصة الإلكترونية للبورصة ،حيث يكون الطرح للمصنعين والتجار والشركات العاملة في هذا المجال فقط بالنسبة للمرحلة الأولى .
 
وتهدف البورصة المصرية للسلع من طرح المنتجات عبر المنصة الإلكترونية  تقليل حلقات تداول المنتجات ، للحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق وسبق وطرحت منتجات لقمح  لأصحاب المطاحن  بأسعار أقل من الأسواق الأخرى ، كذلك طرح الذرة الصفراء لمزارع الدواجن لتوفير الأعلاف وأيضا طرح الفول الصويا .
 
 






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