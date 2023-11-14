الإسعاف الإسرائيلى: إصابتان جراء سقوط صاروخ من غزة على تل أبيب

كتب أحمد عرفة

أكد الإسعاف الإسرائيلي، أن هناك إصابتين جراء سقوط صاروخ من غزة على تل أبيب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق كشفت الإسعاف عن توقف 130 مخبزا عن العمل تماما لنقص الوقود، موضحا أن هناك نقص شديد فى الاحتياجات الإنسانية بالقطاع.

ودعت الدكتورة عبير عطيفة، متحدث برنامج الأغذية العالمي، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إلى العمل على إدخال المساعدات الإنسانية وإيصال الوقود إلى قطاع غزة، مشيرة إلى وجود صعوبات كبيرة في توزيع الأغذية والمياه والمستلزمات الأساسية على المواطنين بغزة بسبب تضرر الطرق.

وذكرت أن طاقم الموظفين التابعين للمنظمة يعملون في قطاع غزة ويواجهون صعوبات إثر القصف الإسرائيلي المتواصل.