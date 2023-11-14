إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل في الطريق الإقليمي تجاه مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 4 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل يستقلونها كانت محملة بعمال فوق النفق في الطريق الإقليمي في اتجاه مركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.