اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 07:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إحالة أوراق شاب للمفتى بتهمة قتل آخر بطلقات نارية فى قنا

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 06:05 م
إحالة أوراق شاب للمفتى بتهمة قتل آخر بطلقات نارية فى قنا محكمة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مؤمن أبو الفتوح رضوان، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا ومحمد عمر عبدالجواد، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك، بإحالة أوراق متهم إلى فضيلة المفتي بتهمة قتل آخر بمنطقة المساكن في بندر قنا.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2012 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين الدسوقي.إ.ع، وعمه أحمد.ع.ا، ونجله محمد، تهمة قتل المجني عليه عبدالعليم.س، بطلقات نارية داخل سيارة تاكسي بمنطقة المساكن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الأول، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات.
 
تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا برقم 15381 لسنة 2021 جنايات قسم قنا والمقيدة برقم 3209 لسنة 2021 كلي قنا، والتي قضت بمعاقبة المتهم الأول بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه وحددت جلسة الثالث من ديسمبر للنطق بالحكم.






جنايات قنا

محكمة جنايات قنا

منطقة المساكن

إعدام شاب

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة