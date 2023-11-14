إحالة أوراق شاب للمفتى بتهمة قتل آخر بطلقات نارية فى قنا

قنا صابر سعيد

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مؤمن أبو الفتوح رضوان، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا ومحمد عمر عبدالجواد، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك، بإحالة أوراق متهم إلى فضيلة المفتي بتهمة قتل آخر بمنطقة المساكن في بندر قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2012 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين الدسوقي.إ.ع، وعمه أحمد.ع.ا، ونجله محمد، تهمة قتل المجني عليه عبدالعليم.س، بطلقات نارية داخل سيارة تاكسي بمنطقة المساكن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الأول، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات.

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا برقم 15381 لسنة 2021 جنايات قسم قنا والمقيدة برقم 3209 لسنة 2021 كلي قنا، والتي قضت بمعاقبة المتهم الأول بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه وحددت جلسة الثالث من ديسمبر للنطق بالحكم.