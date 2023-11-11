اليوم السابع
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السجن المؤبد غيابيا وغرامة 20 ألف جنيه لمزارع بتهمة قتل شقيقه في قنا

السبت، 11 نوفمبر 2023 08:20 م
السجن المؤبد غيابيا وغرامة 20 ألف جنيه لمزارع بتهمة قتل شقيقه في قنا محكمة جنايات قنا
قنا صابر سعيد

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قضت محكمة جنايات قنا بالسجن المؤبد غيابيا وغرامة 20 ألف جنيه لمزارع بتهمة قتل شقيقه في قرية أسمنت التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى فبراير 2023 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد مصرع شاب بطلقات نارية في قرية أسمنت التابعة لمركز نقادة جنوب قنا، وتبين مصرع "حسام.ع"، وأوضحت التحريات أن المتهم في الواقعة شقيقه أطلق عليه النيران بسبب خلافات على قطعة أرض.

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتي قضت بالسجن المؤبد غيابيا وغرامة 20 ألف جنيه للمتهم بتهمة قتل شقيقه.

 







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