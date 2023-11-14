أيهما أفضل للصحة.. السكر البنى أم الأبيض؟

كتبت مروة محمود الياس

السكر الأبيض أم السكر البنى؟، تساؤل يطرحه الشخص على نفسه دومًا عند تعدد خيارات السكر أمامه، فوفقًا لتقرير نشر في webmed الطبي، فإن الفرق بين نوعى السكر عميق وكبير، وتابع التقرير أن كلا نوعى السكر، البنى والأبيض يتم استخراجهما بشكل متشابه، وتختلف معالجتهما.

وتابع التقرير أن السكر البنى غنى بالمعادن والفيتامينات، كذلك سعراته الحرارية أقل بكثير من السعرات الموجودة في السكر الأبيض، وبه كمية عالية من البوتاسيوم والكالسيوم، فضلاً عن نكهته التي تشبه بعض الشئ نكهة الكراميل، وذلك بسبب دبس السكر المضاف إليه.

وفى السياق ذاته نشر موقع health line الطبي، أن السكر البنى يعد من نوعيات السكر التي تعمل على تزويد الجسم بالمزيد والكثير من الكربوهيدرات، والصوديوم، كما أنه يعزز من طاقة الجسم، كما وجدت الدراسات – وفقا للتقرير – أنه يساعد على تعزيز صحة الأطفال اللذين يعانون من مشكلات في النمو، أو أولئك اللذين يعانون من سوء في التغذية، إضافة لما سبق فقد يتمتع السكر البنى بخصائص تساعد من يعانون من انخفاض السكر في الدم.

وتابع التقرير موضحًا أن السكر الأبيض من أنواع السكر التي تساعد على رفع مستويات السكر في الدم، وهذا ما يجعله خيارا غير صحيا للجميع، وعلى الرغم من أن السكر البنى لا يتفوق بجدارة في عالم التحلية والسكريات، إلا أنه يعد نسبيا أفضل من السكر الأبيض، الذى تكون سعراته الحرارية عالية جدا، فضلا عن أنه يزيد الوزن ويسبب الإدمان عليه، ويصبح الشخص سئ المزاج من دونه، وهو ما يجعل السكر البنى الخيار الأفضل والأكثر صحة.