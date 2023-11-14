أمين عام الناتو يؤكد مجددا على دعم الحلف لأوكرانيا

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أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج مجددا اليوم الثلاثاء على دعم الحلف لأوكرانيا، مشددا أنه لن يتم السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ينتصر في هذه الحرب.



وقال ستولتنبرج - في تصريحات عقب اجتماع مع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل أوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية - إن "الوضع في ساحة المعركة صعب... وهذا يزيد من أهمية أن نواصل ونعزز دعمنا لأوكرانيا لأننا لن نسمح للرئيس بوتين في الانتصار."



وأضاف أمين عام حلف الناتو "ينبغي لأوكرانيا أن تسود كدولة مستقلة ذات سيادة في أوروبا، ومن مصلحتنا دعم أوكرانيا."