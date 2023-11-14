اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 08:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أمين عام الناتو يؤكد مجددا على دعم الحلف لأوكرانيا

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 08:15 م
أمين عام الناتو يؤكد مجددا على دعم الحلف لأوكرانيا أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج
أ ش أ

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أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج مجددا اليوم الثلاثاء على دعم الحلف لأوكرانيا، مشددا أنه لن يتم السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ينتصر في هذه الحرب.


وقال ستولتنبرج - في تصريحات عقب اجتماع مع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل أوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية - إن "الوضع في ساحة المعركة صعب... وهذا يزيد من أهمية أن نواصل ونعزز دعمنا لأوكرانيا لأننا لن نسمح للرئيس بوتين في الانتصار."


وأضاف أمين عام حلف الناتو "ينبغي لأوكرانيا أن تسود كدولة مستقلة ذات سيادة في أوروبا، ومن مصلحتنا دعم أوكرانيا."







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حلف شمال الأطلسى

روسيا

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ينس ستولتنبرج



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