أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى الآن

كتب محمود راغب

تشهد مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى فى هذه اللحظات سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من القاهرة والقليوبية والجيزة، وبعض محافظات السواحل الشمالية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه صور الأقمار الصناعية استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شرق البلاد والدلتا ومدن القناة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا.