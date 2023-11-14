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أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى الآن

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 04:43 م
أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى الآن حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تشهد مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى فى هذه اللحظات سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من القاهرة والقليوبية والجيزة، وبعض محافظات السواحل الشمالية.
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه صور الأقمار الصناعية استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شرق البلاد والدلتا ومدن القناة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق،  فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.






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