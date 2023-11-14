اليوم السابع
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أسعار العملات بختام تعاملات اليوم بالبنك الأهلي المصري

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 04:27 م
أسعار العملات بختام تعاملات اليوم بالبنك الأهلي المصري عملات - صورة أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم، وفقا لتحديثات البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 98.97 جنيها للشراء، و100 جنيه للبيع، واليورو سجل 32.88 جنيه للشراء، 33.31 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
 

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.


سعر اليورو الأوروبى اليوم

32.88 جنيه للشراء.

33.31 جنيه للبيع.


سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

37.71 جنيه للشراء.

38.26 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى اليوم

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى اليوم

98.97 جنيه للشراء.

100 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.







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