اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 01:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 14-11-2023

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 01:28 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 14-11-2023 الدينار الكويتى -أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري 98.97 جنيه للشراء، و99.92 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزي المصري سجل 99.82 جنيه للشراء، و100.17 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزي المصري

99.82 جنيه للشراء.
 
100.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

98.97 جنيه للشراء.
 
99.92 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

99.64 جنيه للشراء.
 
99.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

96.62 جنيه للشراء.
 
100.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

97.30 جنيه للشراء.
 
100.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

98.09 جنيه للشراء.
 
100.24 جنيه للبيع.
 






سعر الدينار

الدينار

سعر صرف الدينار

اليوم السابع بلس

اسعار الدينار

سعر الدينار الكويتى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة