10 أطعمة تحتوى على فيتامين C.. الضرورى لتقوية جهاز المناعة ومنع الشيخوخة

يعتبر فيتامين" C "، أساسي في النظام الغذائي اليومي للفرد، فالفيتامينات ليست ضرورية لتقوية الجهاز المناعي فحسب، بل ضرورية أيضًا لتحسين أداء الجسم، و فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة القوية، ويعزز النمو، وكذلك وظيفة الجهاز الدوري.

كما أنه مفيد في منع السرطان، وخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وإبطاء عملية الشيخوخة، ويساعد على امتصاص الحديد، والكالسيوم، ويساعد في تعزيز نظام المناعة، ويقلل مستويات التوتر،على عكس العناصر الغذائية الأخرى، لا يمكن لجسمنا إنتاج فيتامين C، وبالتالي، فإن المصدر الوحيد منه هو الطعام الذي نستهلكه.



قالت صحيفة boldsky، إن نقص فيتامين C، يمكن أن يسبب تساقط الشعر، وضعف الأظافر، وحدوث الكدمات، وتورم اللثة، وجفاف الجلد، وآلام الجسم، والتعب، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وتقلب المزاج، والالتهابات، ونزيف الأنف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من أجل مكافحة العلامات والأعراض السالفة الذكر، قم بدمج الكثير من فيتامين C، في نظامك الغذائي اليومي، لمنع ارتفاع ضغط الدم، وأمراض المرارة، والسكتة الدماغية، وبعض أنواع السرطان، وتصلب الشرايين، وما إلى ذلك...



تعرف على الأطعمة الغنية بفيتامين C

1 .الجوافة..

وفقًا للخبراء، تعد الجوافة واحدة من أغنى مصادر فيتامين" C"،حيث تحتوى ثمرة واحدة فقط من الجوافة بأكثر من 200 ملج من فيتامين C، وقد أجريت العديد من الدراسات حول فهم تأثير الجوافة مستوى فيتامين C، حيث أن الاستهلاك المنتظم للثمرة، يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم ومستويات الكولسترول الكلى.



الفلفل الحلو

2. الفلفل بكل أنواعه..

يحتوي الفلفل الحلو على نكهة حلوة، يمكن أن يساعد استهلاك هذه الأطعمة على زيادة مستويات المناعة لديك ،إلى جانب ذلك، يعد الفلفل الأحمر أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين C، وله تأثير مباشر على مستويات المناعة فى الجسم.

3. البقدونس..

يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين C، هذه النباتات ممتازة لصحتك، تحتوي على 10 ملج من فيتامين C في ملعقتين كبيرتين من البقدونس، على زيادة مستويات الحديد، وتعزز مستويات المناعة لديك أيضًا.

4. الكيوي..

ينصح في كثير من الأحيان بتناول هذه الفاكهة للأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين C، يمكن تضمين هذه الفاكهة في نظامك الغذائي اليومي لإصلاح هذا النقص فقط، بل يمكن أيضًا أن يعزز مناعتك، ويساعدك على مكافحة العدوى. وثمرة واحدة كمن فاكهة الكيوي تحتوي على 273 ملج من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين C.



البروكلى

5. البروكلي..

غالبًا ما تعتبر هذا الخضروات غنية بالمعادن والفيتامينات، خاصة فيتامين C.

6. الباباي ..

تناول كوب واحد من الباباي يوفر 87 ملج من فيتامين (ج)، مما يجعل الفاكهة مصدرا جيدا للفيتامين، الباباي الخام هي أيضا مصدر كبير لفيتامين ج، وكذلك فيتامين أ، الفولات، الألياف الغذائية، الكالسيوم ، البوتاسيوم والأحماض الدهنية، أوميجا 3.



الفراولة

8. الفراولة ..

تعتبر الفراولة عالية في علاج نقص فيتامين (ج)، والفراولة غنية بفيتامين (ج)،كوب واحد من الفراولة يحتوي على 149% من فيتامين (ج) أي كوب واحد من نصفي الفراولة (152 جرام) يوفر 89 ملج من فيتامين C، الفراولة هي أيضا مصدر جيد للبروتين، والألياف الغذائية كذلك.

9. البرتقال..

المصدر النهائي لفيتامين C، موجود فى البرتقال ،وهو أحد أسهل الطرق للحصول على الكمية المطلوبة من الفيتامين في جسمك، يمكن أن تستهلك برتقالية متوسطة الحجم كل يوم للحصول على الكمية المطلوبة من فيتامين C، برتقالة واحدة متوسطة الحجم يوفر 70 ملغ من فيتامين C.

10. الليمون..

الليمون، غني بفيتامين C،100 جرام من الليمون يحتوي على 53 ملج من فيتامين C

11. القرنبيط..

يعتبر من الخضروات الصليبية غنية بفيتامين C والاستهلاك المنتظم يساعد في منع ظهور نقص فيتامين C ، كوب من القرنبيط الخام يحتوي على 20 ملج من فيتامين سي، بعض الأطعمة الأخرى الغنية بفيتامين C هي السبانخ، والجزر، والطماطم والنعناع.