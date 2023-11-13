اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 نوفمبر 2023 03:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

وقف معلمين فى أمريكا بسبب غزة.. وطفل يتساءل: لماذا لا يعيدوا الأرض لفلسطين

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 03:39 م
وقف معلمين فى أمريكا بسبب غزة.. وطفل يتساءل: لماذا لا يعيدوا الأرض لفلسطين غزة
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجري مدرسة داخل كنيس يهودي تحقيقات مع اثنين من المدرسين نشرا على الإنترنت حول إعطاء دروس لطلاب الصف الأول حول الأحداث في غزة التي وصفوها بـ "الإبادة الجماعية في فلسطين" التي تشنها قوات الاحتلال.

وفقا لصحيفة بيزنس انسايدر، أعلنت مدرسة "مواطنو الميثاق العالمي" انهم أوقفوا المدرسين عن العمل بسبب الدرس حول الإبادة الجماعية في فلسطين ونفاط خلاف آخري، وأدانت المديرة التنفيذية للمدرسة ميليسا كابلان المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت كابلان في بيان إن المدرسة "تدين بشكل لا لبس فيه" منشورات المعلمين على وسائل التواصل الاجتماعي حول الدرس، بما في ذلك استخدام "الإبادة الجماعية" لوصف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ ما يقرب من شهرين.

وقال الحاخام الكبير في كنيس أدات آري إل، بريان شولدنفراي، في مؤتمر صحفي إن الكنيس علق الأعلام الإسرائيلية حول مبناه، وقال إنه أصبح على علم بالدرس محل الجدل بعد أن أرسل له مدير المدرسة رسالة عبر البريد الإلكتروني يسأله عما إذا كان يمكنه إنزال الأعلام، حسبما ذكر التقرير.

قال شولدينفري: "بعد الدرس، شارك أحد المعلمين على إنستجرام، وأقتبس: "لكنني قمت بتعلم درس عن الإبادة الجماعية في فلسطين اليوم مع طلاب الصف الأول". وتابع المعلم: "كان طفلي المفضل طفلاً كان يقول: ماذا لو أعادوا الأرض إلى فلسطين ووجدوا مكانًا آخر للعيش فيه".

وقالت المدرسة لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إنها لا تزال تحقق في محتوى الدرس، وإذا أعيد المعلمون إلى مناصبهم، فسيعملون في حرم جامعي مختلف.

 

 

 







لوس انجلوس

حرب غزة

اخبار أمريكا

القصف الإسرائيلي على غزة

اسرائيل



الموضوعات المتعلقة

حرب غزة.. "تايم": الاجتياح البري للقطاع لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا.. قتل المدنيين سيؤدي لتصعيد إقليمي للحرب.. أمريكا ترغب في دعم تل أبيب لكنها تدرك فاتورة الرد على هجوم بلا هدف.. ونتنياهو يفقد السيطرة

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 03:15 م

رويترز: مستشفى الشفاء الهدف الأساسى لإسرائيل للسيطرة على شمال غزة

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 03:01 م

مخاوف من اتساع حرب غزة.. البنتاجون يحذر تل أبيب من تحويل الحرب لصراع إقليمي.. أوستن: العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان يزيد التوترات.. أكسيوس: تصريحات جالانت تثير قلق بايدن.. ومسئول: الهدوء الحدودي أولوية قصوى

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 03:00 م

جوزيب بوريل يبدأ جولة جديدة فى الشرق الأوسط لمناقشة أزمة غزة و"حل الدولتين"

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 02:18 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة