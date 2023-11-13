وفاة الشقيقة الكبرى لترامب عن عمر 86 عاما

وكالات

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الاثنين، نقلاً عن شخصين مطلعين لم تسمهما، أن ماريان ترامب باري، الشقيقة الكبرى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب توفيت عن عمر ناهز 86 عاماً.

ويخوض الرئيس السابق معارك سياسية وقضائية، قبل عام من انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى العام المقبل، حيث أعلن ترشحه لها، حيث يخطط لإجراء توسع كبير فى سياسة فترته الأولى بشأن الهجرة، حال عودته إلى البيت الأبيض فى 2025.

ويشمل هذا الاستعداد لجمع المهاجرين غير الشرعيين الموجودين بالفعل فى الولايات المتحدة بوتيرة هائلة، واعتقالهم فى معسكرات عملاقة فى انتظار ترحيلهم، كما أن الخطط ستقيد بشكل هائل الهجرة الشرعية وغير الشرعية بعدة طرق.